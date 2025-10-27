VÍDEO: Muere José Manuel Ochotorena, entrenador de porteros del Valencia y campeón de Europa y del mundo con España

El ex futbolista y entrenador de porteros del Valencia CF, José Manuel Ochotorena, campeón de Europa y del mundo con la selección española en 2008, 2010 y 2012 falleció este lunes a los 64 años de edad, siendo un "auténtico referente" en la preparación de porteros.

"El Valencia CF lamenta con profunda tristeza y pesar el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, preparador de porteros, exjugador y leyenda del club, a los 64 años de edad. El club desea trasladar sus condolencias a sus familiares y amigos y se une a ellos en estos momentos de enorme dolor", expresó el equipo valencianista.

Además, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también se unió al pésame y mostró su "más sentido pésame a los familiares y amigos" del ex jugador vasco. Y la entidad recordó que "el mítico guardameta" fue campeón del mundo y de Europa como preparador de porteros con Luis Aragonés y Vicente del Bosque.

El Real Madrid, club en el que Ochotorena debutó como jugador profesional, también lamentó "profundamente" la muerte de "uno de los porteros históricos" del club blanco y expresó "sus condolencias y su cariño a sus familiares, compañeros y a todos sus seres queridos". El ex portero nacido en San Sebastián vestió la camiseta madridista durante 6 temporadas, entre 1982 y 1988, en las que ganó 2 Copas de la UEFA, 3 Ligas y 1 Copa de la Liga.

Posteriormente, fichó por el Valencia y en su primera temporada conquistó el Trofeo Zamora que premia al portero menos goleado de Primera División. Su rendimiento en el equipo de Mestalla le llevó a la selección española, con la que fue convocado para el Mundial de Italia de 1990. Ese mismo año, además, se consolidó como el portero con más partidos jugados de la Liga de forma consecutiva en la historia del Valencia, con 59.

Tras su etapa en Valencia, jugó en el CD Tenerife, CD Logroñés y Real Racing Club antes de retirarse en 1996. Después de dejar el fútbol en activo, Ochotorena regresó al Valencia CF en 2001 como preparador de porteros, rol que desempeñó hasta el día de su fallecimiento, con un paréntesis entre 2004 y 2007, cuando trabajó en el Liverpool de Rafa Benítez y ganó la Liga de Campeones en 2005. "Ha pasado a la historia como una figura clave e insustituible en la consecución de los títulos del Valencia CF en las últimas dos décadas", explica el comunicado.

El donostiarra, "un auténtico referente en la preparación de porteros", según destacó el Valencia, también compaginó su labor en el club 'che' con su trabajo como preparador de porteros en la selección española absoluta hasta 2021, con la que formó parte de las dos Eurocopas conquistadas en 2008 y 2012, además del Mundial de Sudáfrica en 2010.

