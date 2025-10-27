Agencias

Sheinbaum anuncia un acuerdo con Trump para ampliar "unas semanas" las negociaciones comerciales

Por Newsroom Infobae

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desvelado este lunes que el pasado sábado mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, centrada en las cuestiones comerciales y arancelarias que siguen pendientes entre ambos países, y ha anunciado una ampliación de "unas semanas" más de este diálogo.

El Gobierno mexicano tiene sobre la mesa una lista de medio centenar de barreras no arancelarias presentadas por Estados Unidos. En teoría, ambos países debían resolver sus discrepancias antes de que venza a principios de noviembre una prórroga de tres meses fijada por la Casa Blanca.

"Vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado", ha afirmado Sheinbaum en rueda de prensa. La presidenta ha asegurado que la conversación del sábado fue "muy breve", pero que ambos han acordado volver a hablar "en algunas semanas" sobre este mismo tema.

Estados Unidos y México acordaron una prórroga de 90 días del acuerdo comercial vigente para evitar que el 1 de agosto entrase en vigor los aranceles indiscriminados anunciados por Trump, si bien se mantienen tasas específicas para automóviles y metales como el acero, el aluminio y el cobre.

EuropaPress

