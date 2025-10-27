Semperis busca reforzar su presencia en el sur de Europa con los fichajes de Santiago Torres y Daniel Gaspar

Semperis, compañía especializada en ciberresiliencia, ha anunciado los fichajes de Santiago Torres como director regional de Alianzas para el Sur de Europa y de Daniel Gaspar como nuevo responsable de Ventas en Iberia, dos incorporaciones con las que la empresa prevé impulsar su presencia en España y en el sur de Europa, según ha indicado en un comunicado.

La empresa ha hecho hincapié en que el nombramiento de Torres servirá para reforzar su expansión internacional y su compromiso con el crecimiento de su ecosistema de socios.

En cuanto a Daniel Gaspar, la compañía ha subrayado que impulsará el negocio de la firma en la región de Iberia, en especial en el sector público de España.

Santiago Torres cuenta con experiencia en ciberseguridad y liderazgo de alianzas y antes de incorporarse a Semperis desempeñó distintos puestos en empresas como Wallix Group, Nozomi Networks (ahora parte de Mitsubishi) y Wandera (ahora parte de Jamf).

"Es un honor unirme a Semperis, una compañía que lidera la protección de identidades en entornos híbridos y que entiende el valor estratégico del ecosistema de 'partners'. Mi objetivo es fortalecer la colaboración con nuestros 'partners' en el sur de Europa y ayudarles a crecer junto con nosotros", ha afirmado.

Por su parte, Gaspar cuenta con alrededor de 30 años de experiencia en la industria tecnológica y está especializado en ciberseguridad, en protección de identidades y en la gestión de infraestructuras críticas.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes posiciones en compañías como One Identity (parte de Quest Software), Red Hat, Techedge España, Oracle, Alcatel y Unisys.

"Daniel Gaspar se une a Semperis con una sólida experiencia en el apoyo a las administraciones centrales y regionales y en el impulso de iniciativas de seguridad de la identidad en infraestructuras críticas", ha señalado el vicepresidente de Ventas para el sur de Europa de Semperis, Antonio Feninno.