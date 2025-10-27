Agencias

Rusia reitera la disposición de Putin a reunirse con Trump

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov ha asegurado este lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, continúa dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras el intento fallido de encuentro en Hungría.

"No hay directrices concretas todavía, pero sigue habiendo voluntad de celebrar un encuentro si se llega a un acuerdo previo a nivel técnico", ha explicado Ushakov en declaraciones a la televisión rusa VGTRK recogidas por la agencia de noticias rusa TASS.

Ushakov ha recordado que la reunión mantenida el 15 de agosto en Anchorage, Alaska, entre ambos mandatarios, y que la misma se organizó y se celebró rápidamente en cuanto se tomó la decisión pertinente.

El propio Trump confirmó la semana pasada la cancelación de la reunión prevista con su homólogo ruso en Hungría, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania y después de que Washington impusiera sanciones contra dos petroleras rusas.

