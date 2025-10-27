Parlamentarios de la UE y México abordan los pasos pendientes para ratificar el acuerdo comercial entre ambos

La Comisión Parlamentaria Mixta UE-México del Parlamento Europeo celebrará su XXXII reunión en el Senado mexicano el próximo martes 28 de octubre con el objetivo de analizar los pasos pendientes para la ratificación del acuerdo global modernizado entre ambos.

En esta reunión, que contará con la participación de trece eurodiputados, también se analizarán cuestiones como la seguridad y los retos regionales en un contexto marcado por la creciente tensión regional y global, además de debatir sobre políticas de género, la gestión de los flujos migratorios y la transición y soberanía energéticas.

Al término de la sesión, los parlamentarios adoptarán una declaración conjunta.

Asimismo, los eurodiputados mantendrán durante este lunes 27 de octubre reuniones en Ciudad de México con representantes del Gobierno mexicano y con organizaciones de la sociedad civil centradas en la defensa de la libertad de expresión y de prensa y los derechos humanos.

Un día después de la sesión, el miércoles 28, los eurodiputados se reunirán con representantes de empresas europeas y mexicanas, con quienes hablarán cobre oportunidades comerciales y de inversión entre la Unión Europea y México.

Los copresidentes, el eurodiputado Antonio López-Istúriz White (Partido Popular Europeo) y la senadora mexicana Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, abrirán el encuentro al que también asistirán la presidenta de la Mesa Directiva del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de México, Teresa Mercado.

"Es una oportunidad para reforzar el diálogo político, impulsar la modernización del acuerdo global y consolidar la cooperación en materia de comercio, democracia, derechos humanos y desarrollo social, afrontando juntos los desafíos globales con una visión compartida", señaló López-Istúriz White.

Las negociaciones sobre un acuerdo global modernizado entre México y la UE concluyeron el pasado 17 de enero de este año. El 3 de septiembre, la Comisión Europea adoptó sendas propuestas de decisión del Consejo de la UE para la firma y conclusión del Acuerdo de Asociación Estratégica en materia política, económica y de cooperación UE-México y del acuerdo comercial interino. Una vez sean ratificados los textos, reemplazarán al acuerdo en vigor.