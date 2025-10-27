Ouattara gana con casi el 90% las elecciones presidenciales de Costa de Marfil, según resultados provisionales

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ha ganado con casi el 90 por ciento de los votos las elecciones presidenciales del país, según resultados provisionales anunciados por la comisión electoral tras las elecciones de este fin de semana, en las que hizo frente a opositores con pocas posibilidades tras la eliminación de las candidaturas de sus tres principales rivales, incluido el expresidente Laurent Gbagbo.

El presidente de la Comisión Electoral Independiente (CEI), Ibrahime Kuibiert-Coulibaly, ha anunciado en una rueda de prensa que Ouattara ha sido "declarado provisionalmente electo en la primera vuelta con el 89,77 por ciento de los votos emitidos", lo que le otorga un polémico cuarto mandato, en una cita en la que la tasa de participación ha alcanzado el 50,8 por ciento.

El exministro de Comercio Jean-Louis Billon ha logrado el 3,09 por ciento; la ex primera dama Simone Ehivet Gbagbo (2001-2011), el 2,42 por ciento de los apoyos; el que fuera aliado de Gbagbo Ahoua Don Mello, el 1,97 por ciento; y la ex ministra de Asuntos Sociales y Mujer Henriette Lagou Adjouau, el 1,15 por ciento.

La comisión electoral ha recordado que cualquier candidato tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar una queja por escrito ante el Consejo Constitucional "sobre la regularidad de las elecciones o su recuento".

Ouattara, quien ocupa el cargo desde 2011, prometió en un primer momento que solo estaría dos mandatos al frente del país, dio marcha atrás en 2020, cuando se presentó tras la repentina muerte del entonces primer ministro y candidato gubernamental, Amadou Gon Coulibaly, obteniendo un tercer mandato con más del 94 por ciento de las papeletas después de que la oposición boicoteara la votación.

Dichos comicios sumieron al país en una nueva crisis política, si bien finalmente un proceso de diálogo permitió limar asperezas, incluida la vuelta al país de Gbagbo después de ser absuelto por el Tribunal Penal Internacional (TPI) de los cargos por presuntos crímenes contra la humanidad que pesaban contra él por su papel en el conflicto entre 2010 y 2011, desatado tras su negativa de reconocer su derrota en las urnas.

En esta ocasión, Ouattara ha justificado que su candidatura es permisible debido a que la reforma constitucional aprobada en 2016 puso su contador a cero, por lo que en la actualidad se estaría presentando a un segundo mandato, un extremo criticado por la oposición, que ha denunciado un incremento de la represión, con cientos de detenidos durante los últimos días.