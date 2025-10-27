Óscar López afirma que el Gobierno "tiene la mano tendida" a Junts y trabaja para cumplir con los acuerdos

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha afirmado hoy que el Ejecutivo tiene la "mano tendida" a Junts para seguir llegando a acuerdos y ha señalado que el Gobierno "cumple" en lo que depende de él y en lo que depende de otros, están trabajando para cumplir los acuerdos.

López respondía así a una pregunta durante su intervención, recogida por Europa Press, en la presentación del informe 'El ecosistema de Spin-offs Deep Tech en España', sobre la reunión de la Ejecutiva de Junts para decidir si retira su apoyo al Gobierno.

El ministro ha expresado su "máximo respeto" por Junts y por la reunión de la Ejecutiva que están manteniendo hoy en Perpignan. Dicho esto ha afirmado que el Ejecutivo tiene la "mano tendida": "siempre mano tendida para seguir dialogando, para seguir negociando, para seguir llegando a acuerdos".

Y finalmente, ha querido dejar claro que este Gobierno "cumple" en todo aquello que depende directamente de él y está trabajando en todo aquello que depende de otros actores. "Estamos trabajando, estamos impulsando para cumplir con nuestros acuerdos", ha enfatizado.

Por lo tanto, ha concluido que el Gobierno del que forma parte "cumple", tiene la mano tendida y "respeta al resto de formaciones políticas para seguir llegando a acuerdos", tras recordar que llevan más de siete años gobernando "de esta forma, acordando con muchas formaciones políticas y así va a seguir siendo".