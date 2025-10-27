Nigeria anuncia la muerte de otros diez supuestos "insurgentes" en una operación en el estado de Borno

El Ejército de Nigeria ha anunciado la muerte de otros diez supuestos "insurgentes" en una nueva operación en el estado de Borno (noreste), días después de matar a 50 presuntos "terroristas" en combates en esta zona del país y en el estado de Yobe.

El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Sani Uba, ha indicado que ha sido llevada a cabo en el eje entre Gamboru y Marte, antes de destacar que los militares incautaron además "una cantidad significativa de armas, municiones y equipamiento", según un comunicado publicado por el Ejército en su cuenta en la red social X.

Asimismo, ha ensalzado la "valentía, vigilancia y excelencia táctica" de las tropas durante la operación. "El éxito de la misma subraya la efectividad de los esfuerzos contra la insurgencia y reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas a la hora de lanzar acciones ofensivas, proteger a los civiles y restaurar una paz y estabilidad duraderas en la región noreste", ha zanjado.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram e ISWA, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.