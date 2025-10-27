Agencias

Louzán se reúne con el presidente de la federación balear para abordar el centenario de la entidad autonómica

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mantuvo este lunes una reunión en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con su homólogo en la federación balear, Jordi Horrach, para abordar asuntos relacionados con el centenario de la entidad autonómica, que se celebrará en junio de 2026.

"El 21 de junio de 1926, la Asamblea General de la RFEF aprobaba la constitución de la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, que está próxima a celebrar sus primeros cien años de existencia. Ante esta conmemoración, el organismo rector del fútbol español ha mostrado su plena disposición para colaborar en los actos previstos por el centenario de la Federación Balear, cuyo máximo responsable, Jordi Horrach, ha mantenido una reunión de trabajo con Rafael Louzán", anunció la RFEF.

Las sinergias entre ambos organismos ampliarán el número y la entidad de los actos que se preparan en torno al centenario de la federación balear. Además, este encuentro entre Louzán y Horrach exploró vías de colaboración en asuntos como el apoyo al fútbol base o la prevención de la violencia en el deporte, con especial atención al colectivo arbitral, que ha protagonizado diversas iniciativas recientes de la propia federación balear en favor del juego limpio.

