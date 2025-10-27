Los plátanos se mantienen frescos más tiempo sin ponerse marrones si los guardas con este truco de cocina

Mantener los plátanos frescos más de un par de días suele parecer imposible. En cuanto se pelan o se cortan, su color se oscurece y la fruta pierde su aspecto apetecible. Sin embargo, existe una forma sencilla de conservarlos durante más tiempo sin que se pongan marrones con un simple objeto de cocina.

El truco lo ha dado a conocer Amy Cross, conocida en redes sociales como @amycrosslegacy, donde comparte consejos prácticos para guardar frutas y verduras frescas. En uno de sus vídeos, la creadora de contenido decidió comprobar qué método funcionaba mejor para conservar los plátanos en buen estado durante más tiempo.

EL EXPERIMENTO: PLÁTANOS CORTADOS, CON Y SIN PIEL

Para realizar la prueba, Amy utilizó varios plátanos -tanto orgánicos como convencionales- y los preparó de formas distintas: unos los peló por completo y los cortó en trozos grandes, otros los troceó sin retirarles la piel y un tercer grupo los cortó en piezas pequeñas sin cáscara. Después, colocó cada tipo en tarros de cristal con tapa de rosca y los guardó en el frigorífico.

Su idea era comprobar si los plátanos cortados podían mantenerse frescos al menos durante 12 horas. Pero con el paso de los días observó que los trozos guardados con piel, dentro de los frascos cerrados, seguían conservando un aspecto mucho más fresco de lo habitual.

EL RESULTADO: PLÁTANOS AMARILLOS TRAS CASI UN MES

En un segundo vídeo, publicado semanas después, Amy mostró el resultado. Los plátanos troceados con piel y almacenados en tarros herméticos conservaban su color amarillo y apenas presentaban cambios visibles incluso después de 26 días.

"Estos son los plátanos que corté el 13 de marzo y que han estado en el frigorífico durante 26 días. El objetivo era ver si duraban 12 horas, pero ya han pasado 26 días", explicó al mostrar el interior del frasco.

Tras probarlos, la creadora explicó en los comentarios que el sabor seguía siendo bueno, aunque admitió que resultaba extraño comer una fruta guardada tanto tiempo: "Sabía bien, solo tuve que superar el hecho de estar comiendo un plátano de un mes". Aclaró además que no recomienda conservarlos durante semanas, sino únicamente "uno o dos días más" de lo habitual si se guardan correctamente.

QUÉ DICEN LOS EXPERTOS

La recomendación de Amy coincide solo en parte con las pautas de los organismos de seguridad alimentaria. Según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), las frutas cortadas o peladas deben mantenerse refrigeradas a una temperatura igual o inferior a 4 °C y consumirse lo antes posible, ya que su vida útil se reduce considerablemente una vez abierta o rota la piel.

En el caso de piezas grandes -como melón, sandía o piña-, AESAN especifica que no deben permanecer más de unas pocas horas a temperatura ambiente antes de ser refrigeradas. La conservación en tarros herméticos puede retrasar el oscurecimiento de la fruta, pero no evita su deterioro interno ni garantiza la seguridad alimentaria más allá de los primeros días.