LG estrena su nueva gama de Smart TV portátiles LG&Go, pensada para redefinir el trabajo y entretenimiento en el hogar

LG ha presentado su nueva gama de dispositivos Smart TV portátiles LG&Go que, con modelos como StanbyMe y LG Smart Monitor Swing, ha sido ideada para redefinir la experiencia de entretenimiento y trabajo desde el hogar de los usuarios, con las ventajas de webOS y pantallas que se mueven con los usuarios a cualquier rincón del hogar.

La compañía coreana ha compartido su objetivo de continuar trabajando en ofrecer novedades a la hora trabajar y disfrutar del entretenimiento desde el hogar, con Smart TV portátiles que se presentan como soluciones "versátiles y conectadas" para aquellos que buscan "practicidad sin renunciar a calidad visual y sonora".

En este sentido, LG ha presentado su nueva categoría de Smart TV portátiles LG&Go, que ha sido diseñada para "romper con la idea de que las pantallas de gran formato deben permanecer fijas en una estancia", ofreciendo en su lugar dispositivos que garantizan flexibilidad con movilidad total, gracias a un diseño basado en peanas con ruedas integradas.

Estas Smart TV están ideadas con líneas "sofisticadas" que se adaptan a cualquier espacio del hogar, con autonomía de hasta tres horas y un ecosistema LG webOS que permite acceder con facilidad a todo tipo de contenidos.

Como ha detallado LG en un comunicado, el ya disponible Smart TV portátil LG StanbyMe es el primer integrante de la nueva familia LG&Go. Concretamente, su peana con ruedas permite moverlo con facilidad de una habitación a otra, además su batería ofrece libertad para disfrutar de distintos contenidos sin depender de cables.

StanbyMe se completa con una pantalla táctil de 27 pulgadas ajustable, esto se debe a que cuenta con una capacidad de rotación de hasta 180 grados, así como un giro de 130 grados, inclinación de 50 grados y regulación de altura en 20 cm.

Esto garantiza una visualización cómoda de los contenidos independientemente del ángulo o posición de la Smart TV, además de disponer de una navegación intuitiva y acceso a las principales plataformas de 'streaming', con conectividad WiFi, Bluetooh, HDMI, USB y NFC.

LG SMART MONITOR SWING

Asimismo, la compañía ha presentado como último integrante de la nueva gama LG&Go el LG Smart Monitor Swing, que combina las características de un monitor de alto rendimiento, con funciones Smart TV 4K webOS.

Concretamente, este modelo cuenta con 670 grados de puntos de vista entre inclinación de la pantalla, giros laterales, rotación vertical y su base giratoria con ruedas. Además, dispone de un panel táctil con pantalla IPS UHD 4K, que ofrece resolución 3840 x 2160 y DisplayHDR 400, de manera que asegura imágenes de calidad, ultrarrápidas y precisas sin interrupciones. Además, también es compatible con formatos de contenido verticales.

A ello hay que sumarle una alta tasa de refresco de hasta 144 Hz y compatibilidad con las tecnologías AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC, por lo que está pensado para los usuarios aficionados a videojuegos. Por otra parte, también integra funciones de teletrabajo, dado que permite acceder a PC en la nube, gestionar llamadas y utilizar aplicaciones como Microsoft 365 sin necesidad de un ordenador.

Cabe destacar que la peana de este modelo se puede utilizar con cualquier monitor compatible de hasta 34 pulgadas y 6,5 Kg con anclaje VESA, con lo que LG permite disponer de la misma flexibilidad incluso con pantallas de otras marcas.

Estos últimos modelos LG&Go incluyen webOS 24 y, por tanto, el programa Re:New, que permite estrenar TV con la renovación de sistema operativo gratuita durante cinco años. Con ello, incorpora mejoras de interfaz, rendimiento y funciones de inteligencia artificial (IA) para una mayor personalización.

NECESIDAD DE DISPOSITIVOS PORTÁTILES

LG ha explicado que esta idea de LG&Go responde a una necesidad actual de consumo de vídeo y plataformas de 'streaming' en dispositivos portátiles dentro del hogar, que ha aumentado en un 31 por ciento durante los últimos tres años reflejando un estilo de vida "más dinámico y flexible", tal y como se desprende del informe realizado por la consultora Global Web Index 'Home Entertainment Trends 2025'.

"El auge del teletrabajo y el estudio en remoto ha impulsado la necesidad de alternar entre espacios tranquilos y zonas comunes dentro del hogar", ha explicado la Directora de Marketing en LG España, Anaís Moreno, al tiempo que ha subrayado que, en este marco, LG&Go se adelanta a esta tendencia ofreciendo "soluciones que combinan calidad de imagen y sonido con total libertad de movimiento", integrando ocio y trabajo en un mismo dispositivo.

Con todo ello, la compañía ha subrayado que se trata de una nueva categoría a la que se irán sumando "nuevos modelos", además de los mencionados anteriormente, de cara a responder a un perfil de usuario "cada vez más dinámico".