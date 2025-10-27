Las empresas argentinas se disparan más del 30% en Wall Street tras el triunfo de Milei en las legislativas

Las principales empresas argentinas se disparan por encima del 30% en la preapertura de Wall Street después de la victoria de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino, Javier Milei, en las elecciones legislativas parciales celebradas este domingo, en las que ha obtenido un 21% y un 42% de los votos, respectivamente, en la Cámara de Diputados y en el Senado.

La banca es el sector más beneficiado un día después de la celebración de los comicios. Así, Grupo Supervielle sube un 47,77%, BBVA Argentina un 44,41%, Grupo Financiero Galicia un 42,93% y Banco Macro un 44,40%.

Otras empresas, en especial las energéticas, también registran alzas de sus ADR antes del comienzo de cotización de Wall Street: YPF sube un 35,17%, Transportadora de Gas un 37,59%, Pampa Energía un 31,41% y Loma Negra un 28,66%.

Con el resultado del pasado domingo, la formación que actualmente ostenta el Ejecutivo argentino ha conseguido hacerse con más de la mitad de los escaños que se votaban en las cámaras Alta y Baja al conseguir trece de los 24 escaños a elegir en el Senado y 64 de los 127 correspondientes a la Cámara de Diputados.

Milei ha recibido la felicitación del presidente estadounidense, Donad Trump, quien subrayó el "trabajo maravilloso" que está haciendo su homólogo argentino, y del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, que espera que el país siga "dando pasos hacia la libertad económica" para atraer inversiones del sector privado.