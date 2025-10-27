Agencias

La UE renueva un año las sanciones contra Estado Islámico y Al Qaeda

Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este lunes la renovación hasta al menos octubre de 2026 de las sanciones que pesan contra Estado Islámico y Al Qaeda e individuos, grupos y entidades asociados con ambas organizaciones terroristas.

En total, la UE mantiene en su lista negra a 15 personas y 7 entidades a las que aplica un congelamiento de activos y la prohibición de viajar a la UE. También queda prohibido que las personas y entidades de la Unión pongan recursos económicos a su disposición.

El régimen de sanciones se remonta a 2016, cuando la UE aprobó su plan de sanciones para responder al auge de Estado Islámico y Al Qaeda. Estas sanciones van en paralelo y se complementan con las que mantiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

