La Justicia de Turquía emite una orden de arresto contar el alcalde de Estambul, acusado de espionaje

Un tribunal de Turquía ha emitido una orden de arresto contra el alcalde de la localidad de Estambul, Ekrem Imamoglu, en el marco de una investigación sobre espionaje que también salpica a Necali Ozkan --un antiguo asesor de campaña del edil-- y el periodista Merdan Yanardag.

Imamoglu, que se encuentra suspendido de sus funciones y está bajo custodia desde el pasado mes de marzo tras ser acusado de corrupción, ha sido trasladado a un juzgado de la ciudad sobre las 10.30 (hora local) como parte de las pesquisas, según informaciones del diario turco 'Cumhurriyet'. La nueva investigación fue abierta el viernes en su contra.

Según las autoridades, estas investigaciones comenzaron a principios de julio con la detención de Huseyin Gun, un individuo acusado de realizar actividades de espionaje para terceros países y con grupos terroristas locales, entre ellos la organización del ya fallecido clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara acusaba de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016.

La legislación turca establece que "cualquiera que obtenga información que debe permanecer secreta en base a los intereses internos o externos del país con objetivos militares o políticos deberá ser condenado a penas de prisión de entre 15 y 20 años".

Sin embargo, la oposición, con el Partido Republicano del Pueblo (CHP) a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso de Imamoglu como uno de los principales ejemplos debido a su ascendiente en la política nacional y sus aspiraciones de vencer a Erdogan en las urnas.

La detención de Imamoglu provocó numerosas protestas en el país en medio de las acusaciones contra el Gobierno sobre su presunta influencia en el sistema judicial por motivos electoralistas. Desde su arresto, las autoridades han detenido a decenas de miembros del CHP, altos cargos de la Alcaldía de Estambul y de otros municipios del país.