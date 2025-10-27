IU-A acusa a Moreno de "aplicar el mismo manual" que Ayuso y Mazón: "Negar, mentir, confrontar y atacar a las víctimas"

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar, Toni Valero, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "aplicar el mismo manual" que sus homólogos en Comunidad Valenciana y Madrid, Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso respectivamente, en el caso de los fallos de los cribados de cáncer: "negar, mentir, confrontar y atacar a las víctimas".

En este sentido se ha pronunciado el líder de izquierdas este lunes en rueda de prensa en Málaga, donde ha valorado el que ha considerado "éxito" de la manifestación celebrada este pasado domingo en Sevilla frente a la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Así, en primer término, Valero ha comparado la manifestación frente al Palacio de San Telmo en la capital andaluza con "como hemos visto que se han inundado las calles de Valencia pidiendo la dimisión de Mazón". "Y esto es así porque cuando vienen mal dadas, el PP siempre te deja la intemperie. Moreno Bonilla es igual que Mazón, es igual que Ayuso, es igual que Mañueco. No hay Partido Popular bueno", ha sentenciado.

Así, ha apuntado que la movilización en Sevilla congregó a más de 30.000 personas "que podían haber sido muchos más, muchas más, si hubiesen funcionado correctamente el transporte público de Sevilla, que, por la razón que fuera, casualmente, el día de la concentración, pues dejó a miles de personas en las paradas sin poder llegar a la concentración a la que tenían previsto acudir".

"Lo de ayer, a pesar de lo que pueda querer dar a entender el PP, no fue fruto de un calentón, es fruto de años de desmantelamiento de la sanidad pública en Andalucía. Lo de ayer tiene que ver con ese miedo y esa inseguridad que ha generado Moreno Bonilla en tantas casas de familia en Andalucía", ha expresado Valero, que también ha dicho que la gente ha dicho "basta" ante esta situación.

En opinión del líder de izquierdas, el Gobierno andaluz "debería tomar nota y dar un giro de 180 grados a sus políticas sanitarias"; a la vez que se ha referido a las "sospechas" en las pruebas de cáncer de colon y en torno a los cribados de cáncer de cuello de útero.

Así, ha exigido transparencia para saber qué ha ocurrido, para que se aclare el número de mujeres afectadas y para saber cuántas mujeres no han sido aún contactadas después de estos cribados "que se elevan a muchos más de los que el PP ha terminado reconociendo después de intentar ocultarlo".

"No vamos a aceptar que se siga insultando, que se siga menospreciando a las mujeres que ayer salieron con toda la dignidad a defender su derecho a la salud. Sin embargo, el PP, lejos de respetar, se ha metido en un callejón sin salida. Sus mentiras le han mentido en un callejón sin salida, del cual no sabe cómo salir", ha agregado.

"El impacto de esta crisis de los privados ha calado en lo profundo de la sociedad española, de la sociedad andaluza. En muchas casas de Andalucía hay personas que están inquietas porque no saben por qué no le llamaron en su momento. Hay muchas mujeres que se sienten inseguras, se sienten maltratadas porque no contactaron con ellas cuando tenían que haber contactado. Por lo tanto, el PP ha conseguido que en Andalucía cale la inseguridad y cale la desconfianza", ha expresado Valero.

También ha dicho que esta situación se deriva de la desviación de fondos públicos a las clínicas privadas "porque --el PP-- quiere convertir a los pacientes de la sanidad pública en clientes de las clínicas privadas. Y con la misma coherencia está generando desconfianza en la sanidad pública porque lo que quiere propiciar es que haya un trasvase de pacientes a los seguros privados. Esta desconfianza no es gratuita".

Valero ha dicho que, en su opinión, la respuesta que el PP está dando a esta crisis es "el típico manual del PP ante cualquier crisis", y al respecto se ha referido a la reacción de Ayuso con la crisis de las residencias de mayores, "donde murieron muchos ancianos sin ser atendidos", y Mazón con la crisis la dana. "En este caso Moreno Bonilla, aplica el mismo manual: negar, mentir, confrontar y atacar a las víctimas".

TELEVISIÓN AUTONÓMICA

El líder IU-A ha dicho que el PP también tiene "en el punto de mira" a la Radiotelevisión Pública Andaluza, y al respecto ha señalado que este pasado domingo mientras la concentración frente a San Telmo, "Canal Sur emitía una corrida de toros"; y ha añadido que el día anterior sábado, mientras en Valencia se concentraban para exigir la dimisión de Mazón, "el Canal Público Valenciano, bajo control del Gobierno del PP de Mazón, emitía otra corrida de toros".

"Está claro que el Partido Popular está intentando tapar las protestas, tapar las preocupaciones de los andaluces, poniendo corridas de toros en el canal público que tiene que estar al servicio de los andaluces. Está instrumentalizando el canal público en contra de los intereses de los ciudadanos y, por supuesto, de los profesionales del ente público de los profesionales de Canal Sur", ha dicho Valero, que también se ha referido a la dimisión en bloque del Consejo Profesional de Canal Sur "acusando a la dirección de desprestigiar y despreciar al ente público".

Por último, Valero ha celebrado que la Fiscalía haya abierto diligencias por el caso de los privados del cáncer de mama a instancia de las asociaciones de mujeres que han padecido cáncer, y ha señalado que IU también ha recurrido a Fiscalía: "Estamos convencidos de que se han cometido delitos delitos de omisión del deber de prestar servicios sanitarios, de homicidio imprudente y de lesiones imprudentes".