Hamás critica los "cambios unilaterales" de la Autoridad Palestina tras la sucesión abierta por Abbas

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado este lunes los "cambios unilaterales del sistema político" por parte de la Autoridad Palestina sin "un consenso nacional", después de que el presidente palestino, Mahmud Abbas, declarara el domingo un proceso formal de sucesión "en caso de vacancia" que pondría a su vicepresidente, Husein al Sheij, como mandatario en funciones hasta la celebración de elecciones.

"Los cambios unilaterales por parte de la cúpula de la Autoridad Palestina al sistema político, violando la Ley Básica y sin consenso nacional, así como sus intentos de explotar estos cambios para beneficiar a algunas partes, han distorsionado profundamente el sistema político y complicado la posibilidad de reformarlo", ha dicho el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem.

Así, ha reiterado que "Hamás continuará sus esfuerzos para reformar el sistema político en el marco de un consenso nacional", según ha informado el diario palestino 'Filastin'. "Continuaremos nuestros esfuerzos para construir este consenso y una verdadera unidad palestina que nos permita hacer frente a desafíos sin precedentes en la historia de la causa palestina", ha zanjado.

Las palabras de Qasem han llegado después de que Abbas, de 89 años, consolidara este proceso de sucesión en caso de fallecimiento, un escenario que dejaría temporalmente en manos de Al Sheij el mando del Gobierno palestino en Cisjordania y las negociaciones con Hamás para concretar una autoridad en la Franja de Gaza tras la ofensiva militar contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En caso de vacancia, Al Sheij "asumirá temporalmente la Presidencia de la Autoridad Nacional por un período no mayor a 90 días, durante el cual se celebrarán elecciones libres y directas para elegir un nuevo presidente, de conformidad con la Ley Electoral Palestina". Sin embargo, se contempla la prórroga del mandato por decisión del Consejo Central Palestino si no es posible celebrar comicios "por fuerza mayor".

Hamás y Al Fatá, el partido de Abbas, han estado sumidos desde hace años en diversas conversaciones de unidad, si bien hasta ahora no se han materializado en un acuerdo, especialmente a raíz de las tensiones y las diferencias provocadas por la ofensiva israelí contra Gaza y las exigencias de que el grupo palestino no tenga papel alguno en su futuro gobierno.

El grupo islamista controla la Franja desde 2007 a raíz de unos enfrentamientos intrapalestinos derivados de las elecciones del año anterior, en las que Hamás se hizo con la victoria, lo que llevó a Estados Unidos e Israel a rechazar los resultados y presionar a la Autoridad Palestina, en un aumento de las tensiones que derivó finalmente en un conflicto interno.

Desde entonces, Al Fatá controla Cisjordania --a pesar de no haberse hecho con la victoria en las elecciones--, materializando una división administrativa y territorial. Los esfuerzos bilaterales desde entonces no han permitido una reunificación, dificultada por las exigencias de Israel para que Hamás no sea parte de forma alguna del futuro político de Palestina, cuya creación tampoco acepta.