"Era un súper amigo, una persona maravillosa y un cachondo". Cari Lapique descubre el lado más desconocido de Fefé

Coincidiendo con su segundo aniversario de muerte, la familia, amigos y compañeros de Fernando Fernández Tapias se han dado cita en Madrid para asistir al homenaje que la Conferenciación Empresarial de Madrid (CEIM) -entidad que presidió entre 1985 y 2002- ha hecho al recordado naviero para destacar su figura cuando se cumplen 40 años desde que asumió el liderazgo de la asociación, a la que dio un impulso definitivo para liberarla, democratizarla, y abrirla a todos los empresarios de la Comunidad de Madrid.

Además de personalidades del mundo empresarial y económico como Antonio Garamendi, Miguel Garrido, o Jesús Ortiz, de su viuda Nuria González, y de sus hijos menores Iván (22) y Alma (19) -que emocionadísimos no pudieron contener las lágrimas durante el acto-, han sido varios los seres queridos que no se han querido perder este tributo a la figura de Fefé tras su fallecimiento el 25 de octubre de 2023.

Entre ellos Cari Lapique, que en un discreto segundo plano alejada de la vida social tras la muerte de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija Caritina Goyanes en agosto de 2024 con solo 19 días de diferencia, ha hecho una excepción para arropar a su gran amiga Nuria en este evento tan señalado.

Acompañada por su hermana Myriam Lapique, la socialité ha destacado que Fernando "era una persona maravillosa a la que, como ellos han dicho, echamos de menos cada día. Era un súper amigo, siempre ha estado ahí, siempre que se le ha necesitado y un cachondo, además de buen empresario".

"Yo, por supuesto, me acordaré siempre de él. Hemos pasado muchos, muy buenos momentos. Otros no tan buenos y, bueno, siempre lo tengo en el corazón porque nada más tengo palabras de agradecimiento con cariño, amor hacia él" ha añadido emocionada, apuntando que "ha sido una pena que se nos fuera tan pronto".

"Nuria nos reúne a los amigos mucho y sigue manteniendo su memoria viva" ha revelado, confesando que ante el complicado trance personal que están atravesando ambas después de perder a los amores de su vida les ha servido para estar todavía más unidas ante el dolor.