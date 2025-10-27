Agencias

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) se perderá también el GP de Portugal

Por Newsroom Infobae

El piloto español de MotoGP Jorge Martín (Aprilia) tampoco estará en el Gran Premio de Portugal, penúltima cita del calendario del Mundial de Motociclismo que se disputará entre el 7 y el 9 de noviembre en el circuito de Portimao, por su lesión de clavícula.

Según informó este lunes la web del campeonato, la marca italiana ha confirmado una nueva ausencia del madrileño, que sufrió una fractura desplazada de su clavícula derecha durante el Gran Premio de Japón que le hizo perderse ya las carreras de Indonesia, Australia y Malasia.

Ahora queda por saber si Jorge Martín, campeón del mundo de la categoría 'reina' en 2024, podrá estar en la cita final de Cheste (Valencia), entre el 14 y el 16 de noviembre, y en el primer día de test al día siguiente y que mira ya a la campaña 2026.

