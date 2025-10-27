El partido de Milei gana las legislativas en Argentina y amplía su representación en ambas cámaras

La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente argentino, Javier Milei, ha ganado las elecciones legislativas parciales celebradas este domingo y ha ampliado así el tamaño de su bancada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado en una jornada electoral en la que ha rondado el 41 y el 42 por ciento de los votos, respectivamente, convirtiéndose en el más votado.

En consecuencia, la formación que actualmente ostenta el Ejecutivo ha conseguido hacerse con más de la mitad de los escaños en juego en las Cámaras Alta y Baja, al obtener trece de los 24 escaños a elegir en el Senado y 64 de los 127 correspondientes a la Cámara de Diputados.

En cuanto a esta última, con una participación del 67,9 por ciento y al 97,2 por ciento del escrutinio, LLA se ha hecho con el 40,8 por ciento de las papeletas, por delante de Fuerza Patria, que se ha quedado por debajo del 24,3 y 31 escaños, y de otras formaciones con reducidos resultados entre las que sólo Provincias Unidas ha alcanzado el millón de votos, apenas un cinco por ciento del total que le otorga también cinco diputados.

En la Cámara Alta, tras la participación del 69,5 por ciento del censo y el 94,5 por ciento escrutado, el partido de Milei ha superado el 42,5 por ciento de los votos, sobrepasando holgadamente al 23,2 de Fuerza Patria, con seis senadores, mientras que el reparto de escaños lo completan partidos regionales de Entre Ríos, Salta y Neuquén, con uno cada uno.

"Gran elección de La Libertad Avanza a nivel nacional", ha celebrado en la red social X el jefe de gabinete del Gobierno, Guillermo Francos, encargado de dar en rueda de prensa los primeros resultados. "La ciudadanía demostró su apoyo y este resultado confirma la confianza de los argentinos en el rumbo trazado por este Gobierno", ha subrayado, destacando que "el presidente Javier Milei se cargó la campaña al hombro, recorrió el país y la gente entendió el mensaje de la libertad".

De este modo, el partido del Ejecutivo ha visto reforzada su posición en ambas cámaras y ha mejorado las previsiones de los sondeos, que le otorgaban el 37,1 por ciento de los respaldos, mientras Fuerza Patria aglutinaba el 32,2 por ciento, muy por encima de lo que finalmente ha obtenido en unos comicios marcados por una participación que constituye la menor desde el regreso de la democracia en 1983.