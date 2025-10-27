El nubia Z80 Ultra de ZTE llega con Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 7.200mAh y pantalla sin interrupciones

ZTE ha presentado su nuevo buque insignia, el nubia Z80 Ultra, que ofrece potencia de la mano del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, un diseño de cámara frontal bajo la pantalla apenas perceptible y una batería de gran capacidad de 7.200mAh.

La compañía tecnológica ha presentado en China su 'smartphone' más avanzado, el nuevo buque insignia Z80 Ultra, que integra el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para ofrecer un rendimiento destacado que permita realizar múltiples tareas y jugar a videojuegos de alta calidad.

Está equipado con un sistema de almacenamiento UFS 4.1 y tecnología de memoria RAM LPDDR5X, y también con el motor de juegos CUBE, derivado de la serie REDMAGIC, para maximiza la eficiencia energética al mismo tiempo que ofrece una experiencia de juego a alta velocidad.

El 'smartphone' es compatible con las tecnologías Super Resolution y Super Frame Rate, que ofrecen imágenes con una resolución de hasta 2K y una tasa de refresco de 144Hz. Además, la incorporación de AI Super Frame Stabilization garantiza unos gráficos fluidos incluso en los momentos de mayor exigencia.

Ello se refuerza con un sistema de refrigeración por metal líquido y una estructura de cámara de vapor 3D Ice Steel de gran tamaño. Además, integra una batería de 7.200mAh, con capacidad de carga por cable de 80W e inalámbrica de 80W.

La pantalla X10 1.5K UDC no presenta ningún tipo de 'notch' lo que amplía el espacio visual y hace que el consumo de contenidos de entretenimiento sea más inmersivo, como han destacado desde ZTE en una nota de prensa.

Ofrece una frecuencia de muestreo táctil instantáneo de 3.000Hz para tener una respuesta "ultrarrápida" y control preciso, y alanza un brillo de 2.000 nits para gaantizar la visibilidad incluso bajo la luz solar.

La cámara frontal emplea la 8ª generación de la tecnología bajo la pantalla de ZTE (UDC, por sus siglas en inglés) queda prácticamente oculta al ojo humano al aumentar la resolución de la pantalla en la zona de la lente.

ZTE también ha introducido un sistema de doble distancia focal con lentes de 35mm y 18mm de quinta generación, y obturador físico de doble toque, para enfocar antes de disparar, a ejemplo de las cámaras analógicas.

La integración del sensor OmniVision OV50H de 1/1,3 pulgadas (conocido también como Light & Shadow Master 990) ayuda en la captura precisa de todos los detalles, incluso en condiciones de poca luz. Y cuenta con nubia AI para la edición de fotografía, que permite incorporar detalles creativos.

Este nuevo 'smartphone' llegará a Europa el 6 de noviembre a través de la web oficial de nubia, y estará disponible en tres colores: negro, blanco y la edición limitada 'Starry Night', con opciones de RAM de 12GB y 16GB y de capacidad de interna de 256GB, 512GB y 1TB, según el modelo.