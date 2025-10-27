Agencias

El ex primer ministro maliense Moussa Mara pasará un año en prisión tras mostrar su apoyo a presos políticos

Por Newsroom Infobae

El ex primer ministro de Malí Moussa Mara (2014-2015) ha sido condenado este lunes a dos años de prisión, uno de ellos en suspenso, por "dañar la credibilidad del Estado" tras haber expresado su apoyo en redes sociales a personalidades encarceladas por criticar a la junta militar del país africano.

El Tribunal de Unidad Nacional de Control de Delitos Cibernéticos le ha sentenciado también a una multa de 500.000 francos centroafricanos (alrededor de 760 euros) y el pago de un franco simbólico al Estado, que había interpuesto una demanda civil, ha informado el portal de noticias Malijet.

Las autoridades malienses arrestaron el 1 de agosto a Mara por publicar un mensaje en su cuenta de la red social X para expresar su "solidaridad inamovible con los prisioneros de conciencia" tras varias visitas a políticos y activistas detenidos por las fuerzas de seguridad.

De hecho, la propia ONU criticó que periodistas y activistas han sido detenidos de forma arbitraria. "El drástico aumento de arrestos de malienses en todos los niveles de la sociedad por cargos de brocha gorda sobre socavar la credibilidad del Estado simplemente por expresar sus puntos de vista es algo profundamente preocupante", manifestó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

