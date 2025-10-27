Agencias

El Centro de Protonterapia de Galicia entra en la fase de instalar el primer acelerador de la sanidad pública española

El Centro de Protonterapia de Galicia avanza en las obras de acondicionamiento de espacios y entra en la fase decisiva de instalación del primer acelerador de la sanidad pública española.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, ya llegaron a Santiago 12 colectores con materiales de la compañía líder en tecnología de terapia de protones que supervisa los trabajos.

Así, tras 18 meses del inicio de la obra, con dos búnkers construidos al lado del Hospital Clínico de Santiago, los colectores transportaron el material necesario para situar el acelerador, que ya está listo en Bélgica para su envío a Galicia.

De esta forma, nueve profesionales de la empresa especializada traban en Santiago como parte del cuadro técnico responsable de la instalación del equipamiento ProteusOne durante el próximo año.

