Detenido cuando transportaba 300 litros de combustible, que podrían destinarse al 'petaqueo'

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años que transportaba en su vehículo particular 12 garrafas con cerca de 300 litros de gasolina, cuyo destino está bajo investigación ante la sospecha de que fuera dirigido al abastecimiento de 'narcolanchas' mediante el 'petaqueo'.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, el arrestado trasladaba las garrafas "sin medidas de seguridad", lo que suponía "un riesgo extremo para su vida y la del resto de ciudadanos", ya que carecía de recipientes homologados.

La intervención se produjo tras el aviso de un agente fuera de servicio que observó cómo dos personas llenaban garrafas de combustible en una gasolinera de la carretera AL-3117.

A la llegada de los agentes uniformados, comprobaron que el vehículo portaba las garrafas repletas de gasolina distribuidas entre el maletero y los asientos traseros, sin ventilación ni sistemas de sujeción.

Durante la actuación, el conductor manifestó que "se ganaba así la vida, transportando combustible hasta una localidad cercana". La investigación permanece abierta para determinar si el carburante podría haber estado destinado al abastecimiento de embarcaciones de alta potencia empleadas por redes criminales.

El detenido fue puesto a disposición judicial tras instruirse las diligencias correspondientes, y las doce garrafas de gasolina intervenidas fueron depositadas en la Comisaría Provincial de Almería para su análisis y custodia.