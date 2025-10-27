Cristina Bucsa vence en su debut avanza a octavos en Hong Kong

La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado este lunes a los octavos de final del torneo de Hong Kong, de categoría WTA 250 y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en su debut de manera contundente a la china Yexin Ma en dos sets (6-1, 6-2) en una hora y seis minutos de juego.

Bucsa arrancó de manera inmejorable el WTA 250 de Hong Kong. La tenista cántabra pasó por encima de la china Yexin Ma, procedente de la previa, y sólo le permitió sumar tres juegos en todo el partido. La española cimentó el triunfo en un nivel muy alto de su saque, con el que conseguiría ganar más del 70% de sus puntos. También estaría especialmente punzante en el resto, consiguiendo hasta cuatro 'break'.

La primera de las roturas llegaría nada más comenzar el duelo. En el primer turno de saque de su rival, Bucsa aprovecharía su sexta opción para tomar ventaja (2-0). Una diferencia en el marcador que doblaría con un segundo 'break' en el sexto juego, para, a continuación, cerrar la manga con su servicio (6-1).

Estaba siendo muy superior la cántabra a su rival, y el segundo set no cambiaría la tónica del partido. Pese a que Yexin Ma conservó sus primeros dos saques, Bucsa daría el golpe definitivo al partido ganando cuatro juegos de manera consecutiva, para acabar cerrando el partido y su pase a octavos con un contundente 6-2. Ahora, Bucsa se enfrentará en octavos a la ganadora del duelo entre la japonesa Moyuka Uchijima y la colombiana Emiliana Arango.