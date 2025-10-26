Agencias

Un crucero rescata a 19 migrantes a 20 millas de Cabrera y los traslada al puerto de Barcelona

Un crucero ha rescatado este domingo a 19 migrantes, que han sido interceptados a bordo de una embarcación tipo patera a 20 millas de la isla de Cabrera, y los traslada al puerto de Barcelona.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, esta embarcación, con un total de 19 personas, de origen magrebí, a bordo ha sido interceptada a las 16.14 horas, a 20 millas de Cabrera.

En el rescate de estas 19 personas migrantes ha intervenido el Crucero MSC 'Espléndida' que continua el trayecto con los migrantes al puerto de destino en Barcelona.

