Más de 3.000 personas visitan los talleres de Renfe en la jornada de puertas abiertas por el Día del Tren

Más de 3.000 personas han visitado los talleres de Renfe en la jornada de puertas abiertas que ha tenido lugar este domingo en toda España, con motivo del Día del Tren el próximo 28 de octubre.

La compañía ha querido mostrar a la ciudadanía cómo se trabaja en Renfe Ingeniería y Mantenimiento y así acercar a la sociedad el trabajo que se desarrolla cada día para garantizar que los trenes circulen con la máxima fiabilidad, seguridad y confort.

La convocatoria ha sido todo un éxito tras agotarse las entradas para todos los turnos en los talleres de Valladolid, León, Valencia, El Berrón, Madrid, Málaga, Sevilla y Vilanova i la Geltrú.

Durante la visita, los asistentes han recorrido las instalaciones y conocido de cerca los principales elementos que conforman un taller. Además, han podido observar procesos clave como la revisión y reparación de motores y otros componentes, así como descubrir las últimas tecnologías que Renfe está incorporando para optimizar el mantenimiento y facilitar la detección temprana de incidencias. Además, han tenido la oportunidad de acceder a la cabina del tren y experimentar en primera persona cómo se conduce.

Ante esta iniciativa, el director general de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Luis Manuel Suárez, ha puesto en valor el trabajo que están realizando todos los profesionales de Ingeniería y Mantenimiento, así como su esfuerzo y dedicación, puesto que en los próximos años se incorporarán 500 nuevos trenes al parque de Renfe.

NUEVO MODELO DE MANTENIMIENTO DE RENFE

Renfe ha puesto en marcha un plan de transformación denominado Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030, con una inversión de más de 1.000 millones de euros. El objetivo es modernizar, digitalizar y ampliar las instalaciones de mantenimiento para mejorar la calidad del servicio ferroviario.

Este plan representa un cambio significativo en la gestión del mantenimiento, apostando por talleres más sostenibles y eficientes, el uso de energías renovables y tecnologías que reducen la huella de carbono. La digitalización e innovación son claves para lograr un mantenimiento más eficaz y preparado para el futuro.

Las actuaciones se llevarán a cabo en el 85 por ciento de las instalaciones de Renfe Ingeniería y Mantenimiento de manera progresiva entre 2025 y 2030. La inversión tendrá un impacto muy relevante en los territorios generando empleo de calidad en las zonas donde se ubicarán los nuevos talleres.