Los paramilitares anuncian la conquista de El Fasher en un momento álgido de la guerra de Sudán

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán (RSF) han anunciado este domingo que han conquistado El Fasher, la capital del estado de Darfur Norte, en lo que se trataría de su mayor victoria desde el estallido en abril de 2023 de la guerra que ha devastado al país africano.

"Las Fuerzas de Apoyo Rápido anuncian con orgullo el control de El Fasher, liberadas del control de mercenarios y milicias aliadas del ejército terrorista", han hecho saber los paramilitares en su cuenta de la plataforma de mensajería Telegram en su anuncio de una "victoria" que "marca un momento crucial en la batalla por la liberación de la patria, dada la importancia estratégica y militar" de la ciudad.

El Fasher es la capital histórica de la región de Darfur, en el oeste de Sudán, y el último gran núcleo urbano que tenían pendiente los paramilitares, que se han dedicado durante los últimos 14 meses a asediar la ciudad, en cuyo interior acabaron quedándose atrapadas más de 250.000 personas. El cerco ha provocado una catástrofe humanitaria tanto en el interior de la localidad como en campamentos de desplazados a sus afueras, como el de Zamzam, escenario de un brote de hambruna que llevó a cientos de miles de residentes a escapar con lo puesto para salvar la vida.

Una hora después, las RSF han publicado otro mensaje en el que ratificaban que la base de la 6ª División de Infantería estaba completamente bajo su control. La instalación era el último reducto del Ejército en la ciudad y, junto a las milicias del gobernador de Darfur, Minni Minawi, la única línea de defensa de la localidad.

El último comunicado del Ejército aseguraba ayer que la base seguía bajo su control pero ya denunciaba que las RSF llevaban desde el jueves desencadenando "ataques masivos" casi imposibles de repeler. Ni los militares ni el gobierno sudanés se han pronunciado sobre el avance de las RSF en la ciudad.

La Red de Médicos Sudaneses, que cuenta con informadores dentro de El Fasher, ha alertado en un mensaje publicado en su cuenta de X que la ciudad lleva desde esta mañana siendo escenario de intensos bombardeos que han matado a una enfermera y herido a tres trabajadores sanitarios en el Hospital Universitario de la ciudad, el único en funcionamiento.