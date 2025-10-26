Las temperaturas seguirán en descenso este lunes, con Andalucía y Murcia en alerta por lluvias y tormentas

Las temperaturas máximas y mínimas seguirán en descenso este lunes, 27 de octubre, en una jornada en la que Andalucía y Murcia estarán en alerta por lluvias y tormentas, mientras que en Cataluña se activará la alerta amarilla por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las precipitaciones tendrán lugar en Almería, Cádiz y Murcia durante las primeras horas de la madrugada, cuando se prevé que se acumule unos 15 litros por metro cuadrado en una hora en Cádiz; y unos 25 litros por metro cuadrado en Almería y Murcia. Estas lluvias irán acompañadas de tormentas.

Además, Girona y Tarragona estarán en alerta amarilla por olas de hasta tres metros de alto, a causa del viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

Por lo general, la Aemet prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte peninsular que dejará abundante nubosidad baja matinal tendiendo a poco nuboso o despejado excepto en extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra donde será más persistente y con probabilidad de alguna lluvia o llovizna débil.

En el centro peninsular, los cielos serán poco nuboso; en el tercio sur se mantiene la inestabilidad que dejará cielos muy nubosos o cubiertos con probables chubascos localmente fuertes y con alguna tormenta en el suroeste y débiles, en general, en el resto, tendiendo al final a nuboso con nubosidad baja en zonas próximas a litorales.

En Canarias, predominio de nubosidad media y alta con algunas nubes bajas por la mañana. Asimismo este lunes habrá bancos de niebla matinales en zonas bajas del centro de Castilla y León, así como en zonas de La Mancha.

Las temperaturas máximas irán en descenso en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste peninsular y en ligero a moderado ascenso en el resto de la Península y Baleares, localmente notable en montañas del tercio norte peninsular. Por su parte, las temperaturas mínimas también irán en ligero descenso en el tercio sur peninsular y moderado en el resto y Baleares. En Canarias ligeros ascensos. Heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte.

Por último, los vientos serán flojos en general en la Península y Baleares de componentes norte en la vertiente norte atlántica y componentes sur y este en la vertiente sur. Predominio de la componente sur en el Cantábrico. Soplará de componente este en la vertiente mediterránea desde la Comunidad Valenciana hacia el sur rolando a suroeste por la tarde. Cierzo moderado con intervalos de fuerte o probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro y en el mar Balear; intervalos de fuerte de tramonta en Ampurdán. En Alborán flojos a moderados del este. En Canarias viento flojo del este, con predominio de brisas en las islas orientales y de oeste más intenso en las occidentales.