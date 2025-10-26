La suiza Bencic y la estadounidense Li se coronan campeonas en los torneos de Tokio y Guangzhou

La tenista suiza Belinda Bencic y la estadounidense Ann Li se proclamaron este domingo campeonas de los torneos de Tokio y Guangzhou (China), respectivamente, ambos correspondientes al circuito de la WTA y disputados en pista dura al aire libre.

Bencic no dio opciones en la capital japonesa a la joven checa de 20 años Linda Noskova, a la que derrotó con autoridad en dos sets por 6-2, 6-3 en algo más de hora y 20 minutos para sumar el décimo título de su carrera, el segundo en este 2025, en una ciudad especial por ser donde se coronó en 2021 campeona olímpica.

Por su parte, en Guangzhou, la campeona fue la estadounidense Ann Li conquistó su segundo título en la WTA, el primero desde que se estrenase en Tenerife en 2021, al batir en la final a la australiana Lulu Sun, verdugo de la española Jessica Bouzas, en dos mangas por 7-6(), 6-2.