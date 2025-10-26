Agencias

La Policía francesa detiene a varios sospechosos del robo en el Museo del Louvre

La Policía francesa ha detenido a varios presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre, según ha confirmado este domingo la Fiscalía de París.

Si bien fuentes cercanas a la investigación han confirmado dos detenciones, la Fiscalía solo ha dado detalles de una de ellas, ocurrido el sábado por la noche el aeropuerto internacional de París, el Roissy-Charles-de-Gaulle.

Las fuentes de BFM TV y 'Le Figaro' han precisado que la detención ocurrió en cuando el sospechoso se disponía a abordar un avión con destino a Argelia, extremo no confirmado por la Fiscalía.

Otro delincuentes, también según fuentes de la investigación bajo el anonimato, fue arrestado por la Policía Judicial de París en Seine-Saint-Denis, pero la Fiscalía tampoco ha querido confirmar este aspecto.

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.

