Gemma Pinto desvela cómo lleva Mar Márquez su lesión

Formando una de las parejas más estables del panorama nacional, Marc Márquez y Gemma Pinto se han vuelto a dejar ver derrochando complicidad. Sin lugar a dudas, el piloto y la influencer han logrado formar el tándem perfecto en el día a día en el que no paran de cosechar éxitos en sus respectivas carreras profesionales.

Convertida en el gran apoyo de su pareja, en esta ocasión Gemma demostró que está siendo un pilar fundamental para Marc tras su última caía en el Gran Premio de Indonesia que le tendrá fuera de los circuitos durante algunas semanas.

Aprovechando un hueco, la pareja disfrutó de un agradable paseo por las calles de la ciudad, dejándose ver como cualquier otra pareja de enamorados. Muy cercanos y cómplices, ambos recorrieron algunas de las calles del centro de Madrid en compañía de su mascota. Con una gran sonrisa en el rostro, Marc lució su brazo en cabestrillo tras conocerse que sufre una fractura en la base de la apófisis coracoides del hombro derecho, además de una fuerte lesión de ligamentos en la misma articulación.

A pesar de este diagnóstico que le hará perderse las citas en Australia y Malasia, el piloto demostró que está centrado en su recuperación y disfrutando más que nunca de su pareja con la que compartió complicidad en un ambiente de lo más relajado. Para disfrutar al máximo del paseo, tanto Marc como Gemma optaron por un look muy sencillo y cómodo con ropa deportiva.

Días después, la influencer desvelaba que Marc se encuentra "bien, recuperando" y comentaba que "a la que pueda pues ya volverá a la carga. Puedes estar arriba de todo, pero también otro día pues puedes estar abajo, pero lo importante es no perder nunca la fuerza, la esperanza, todo sigue y siempre se vuelve más fuerte".