Agencias

El piloto inglés Lando Norris se pone líder del Mundial por un punto en México

Por Newsroom Infobae

Guardar

El piloto inglés Lando Norris (McLaren) se hizo con el liderato del Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de México, una emocionante carrera en la pelea por detrás, con Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) completando el podio.

Norris aprovechó su pole en la salida para librarse de más de un problema, y demostró ritmo y buena gestión de neumáticos, la estrategia que marcó la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez. A una parada los tres primeros, Verstappen apostó por la goma blanda y, pese a llevar más vueltas, rozó el segundo puesto.

Un coche de seguridad virtual en la penúltima vuelta, el del abandono de un Carlos Sainz (Williams) que siguió la misma suerte que Fernando Alonso (Aston Martin), favoreció a Leclerc. El Mundial, con nuevo dueño a falta de cuatro carreras y dos Sprint, se aprieta más si cabe entre Norris (357 puntos), un Piastri que minimizó daños terminando quinto (356) y Verstappen (321).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España cierra el Mundial de pista con un décimo puesto en madison

España cierra el Mundial de

La participación en las legislativas argentinas, en mínimos desde el retorno de la democracia

La participación en las legislativas

Kylian Mbappé vs Lamine Yamal, el nuevo clásico de los Clásicos

Kylian Mbappé vs Lamine Yamal,

Zelenski confirma la contribución de España al fondo para la compra de armas estadounidenses para Ucrania

Zelenski confirma la contribución de

Un doblete de Oyarzabal saca los colores al Sevilla

Un doblete de Oyarzabal saca