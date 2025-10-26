Colonos han cometido 141 ataques a agricultores desde el comienzo de la recogida de aceituna en Cisjordania

Colonos israelíes y el Ejército israelí han cometido más de 150 ataques contra los agricultores palestinos en Cisjordania desde el comienzo, a finales de agosto, de la temporada de recogida de aceitunas, uno de los pilares de la economía palestina.

La comisión palestina encargada de recopilar datos sobre la violencia israelí en Cisjordania, la Comisión para el Muro y los Asentamientos, ha estimado que desde agosto los colonos han lanzado 141 ataques y que el Ejército ha efectuado otros 14 bien contra los agricultores o bien contra las fincas de olivos de la región.

La crisis generada por los ataques israelíes en Cisjordania ha vuelto a ganar visibilidad con el alto el fuego en Gaza y aprobación en el Parlamento israelí de la primera lectura de una propuesta para culminar la anexión ilegal del territorio, una circunstancia que ni siquiera contempla Estados Unidos, el gran aliado israelí.

En total, desde agosto, colonos y Ejército han sido responsables de la destrucción y los daños de un total de 48.728 árboles, incluidos 37.237 olivos, según la comisión, en su balance recogido por la agencia oficial de noticias WAFA.

Según la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, sus equipos han monitoreado un total de 158 ataques contra recolectores de aceitunas desde el inicio de la temporada actual. El ejército de ocupación llevó a cabo 17 ataques, mientras que los colonos perpetraron 141.

Durante la temporada anual de cosecha de aceitunas, las tierras palestinas sufren constantes ataques por parte de los colonos y el ejército de ocupación. Los agricultores sufren constantes ataques y violaciones que les impiden acceder a sus tierras, lo que les ocasiona importantes pérdidas materiales y agrava su sufrimiento diario bajo la ocupación.

El último de estos incidentes ha ocurrido este mismo domingo, cuando los colonos han entrado en la población cisjordana de Am Minya, al sur del Belén, donde han procedido a talar decenas de olivos.

El jefe del consejo local, Zayed Kawazba, ha apuntado como responsables a los habitantes del asentamiento de Maali Amos, quienes han talado unos 2.000 metros cuadrados de árboles en una finca privada de un residente cisjordano, a quien acabaron rompiendo la mano antes de que se lo llevara detenido el Ejército israelí, denuncia.

Desde el ataque de las milicias palestinas a Israel y el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, los colonos han llevado a cabo un total de 7.154 ataques contra ciudadanos y sus propiedades, lo que ha provocado la muerte de 33 ciudadanos en Cisjordania, según el balance de la comisión.