Ballenoil toma el liderato en las 'lowcost' con 350 estaciones y apunta a las 380 a final de año

Ballenoil ha alcanzado las 350 estaciones de servicio en funcionamiento tras la apertura de más de 65 nuevas gasolineras en lo que va de 2025, erigiéndose en la primera de las compañías del sector 'lowcost' en alcanzar esta cifra, y prevé cerrar el año con un total de 380, informó la empresa.

En concreto, este ritmo de crecimiento en lo que va de año de la compañía, integrada en Moeve desde finales de 2023, supone cerca de dos nuevos puntos de venta por semana y toma así el liderado frente a otros operadores en el sector, como Plenergy, cuyos principales accionistas son los fondos Portobello Capital y Tensile Capital Management, y la andaluza Petroprix.

Así, este ejercicio Ballenoil ha iniciado su actividad en provincias como Albacete, Almería, Granada, Huesca o Navarra, con el objetivo de consolidar una red de estaciones presente en todo el territorio nacional.

MÁS DE 100 NUEVOS PROYECTOS FIRMADOS YA, CON LA VISTA EN 500 EN 2027.

El consejero delegado de Ballenoil, Manuel Sáez, señaló que la compañía tiene firmados más de 100 nuevos proyectos repartidos por toda España de cara a los próximos meses, "con el objetivo de reforzar la presencia en las comunidades donde ya está la firma presente y desembarcar en nuevas provincias.

"Nuestro objetivo para este segundo semestre es superar las 380 estaciones de servicio operativas, cumpliendo con una tendencia que nos llevaría a alcanzar las 500 a lo largo de 2027", dijo.

El modelo de negocio de la firma se centra en ofrecer un combustible de calidad a precios muy competitivos a través de una estructura eficiente, con estaciones digitalizadas y en ubicaciones estratégicas. La reducción de costes operativos se traslada directamente al precio final para ofrecer un ahorro real en cada repostaje.

Ballenoil, tiene todos sus productos aditivados como la gasolina Excellent y Diesel Excellent y es la única compañía 'lowcost' que ofrece carburantes premium doblemente aditivados gracias a su gama Excellent Plus+, que el cliente puede obtener por solo unos pocos céntimos más de diferencia.

Además, la compañía cuenta con otros servicios diseñados para mejorar la experiencia de sus clientes, en el que destaca los centros de lavado La Ballena Azul, que cuentan con tecnología avanzada unificando alta presión, agua caliente y agua descalcificada.

RED DE RECARGA ELÉCTRICA.

Asimismo, Ballenoil está desplegando su propia red de recarga eléctrica ultrarrápida que permitirá electrificar casi un tercio de su red de estaciones de servicio en España.

La compañía ha asumido el control total de su estrategia eléctrica, operando puntos de carga ultrarrápidos propios, con capacidad para cargar el 80% de la batería en 10-20 minutos -en función del tipo de vehículo-, y situados en ubicaciones estratégicas de la Península.