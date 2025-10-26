Álex Márquez (Ducati) festeja su subcampeonato liderando un podio español en Sepang

El piloto español Álex Márquez (Ducati) celebró del mejor modo posible la consecución del subcampeonato en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo tras imponerse este domingo en la carrera del Gran Premio de Malasia, antepenúltima cita del calendario, con el catalán encabezando un podio nacional acompañado por Pedro Acosta (KTM) y Joan Mir (Honda).

El de Cervera, que cerró el sábado con su segunda posición en el Sprint la segunda plaza del campeonato por detrás de su hermano Marc, sumó su tercera victoria de la temporada tras las conseguidas en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Montmeló (Barcelona), y lo hizo de forma muy autoritaria.

Partiendo desde la segunda posición por detrás del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), Márquez acertó a coger la cabeza de la carrera en los primeros giros en Sepang tras deshacerse de 'Pecco' y de Acosta y puso desde entonces un ritmo muy fuerte que fue inalcanzable para el resto de rivales.

El piloto ilerdense no soltó el liderato ni dejó que nadie se le acercase para ganar con mucha autoridad más de dos segundos y medio de ventaja para certificar además el título de mejor equipo independiente para el Gresini Racing, que no tuvo un domingo completo por la caída de Fermín Aldeguer.

"A nivel de sensaciones, no estaba siendo un gran fin de semana. Tuvimos dos caídas el viernes y las sensaciones no eran perfectas, precisamente. Sin embargo, hoy domingo hemos empleado una estrategia inteligente al hacer el movimiento de adelantar a 'Pecco al principio de carrera porque sabía que esa era la clave. Estoy muy contento, es una victoria muy importante para nosotros, pero ahora mis pensamientos están con los pilotos de Moto3. Tengo sensaciones encontradas y cruzo los dedos por ellos", señaló Márquez tras la carrera en declaraciones facilitadas por Estrella Galicia 0,0.

Por detrás, Bagnaia y Acosta mantenían un bonito duelo del que salía vencedor el italiano, que trataba de recortar la diferencia con la cabeza de carrera, pero al que el infortunio se le iba a cruzar una vez más en esta aciaga temporada. A seis vueltas del final, el murciano le superaba y poco después haría lo propio un Joan Mir, que había salido desde la séptima plaza y que se aprovechaba del abandono del de Turín por un problema con un neumático a causa de un pinchazo. Este '0' le costó además el tercer puesto de la clasificación en beneficio de su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), que sólo pudo ser undécimo.

Con Márquez, sólido ganador, el de Mazarrón, que decidió correr sin parte de la electrónica en su KTM, y el balear completaron el podio, con el murciano, que subió por cuarta ocasión este año y se mete en la pelea por el tercer puesto de la general, aventajando en seis segundos a su compatriota, que tampoco sufrió demasiado acoso de sus rivales y sumó su segundo podio del año tras el tercer puesto en Japón.