Von der Leyen avisa que usará "todos los instrumentos" frente a los controles de China sobre tierras raras

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado este sábado que las restricciones introducidas por China a las exportaciones de minerales y tierras raras representan un "grave riesgo" para la Unión Europea y avisado que empleará "todos los instrumentos al alcance" en coordinación con sus socios internacionales, para revertir la situación.

El pasado día 9 de octubre China amplió drásticamente sus controles de exportación de tierras raras al añadir cinco nuevos elementos y un escrutinio más riguroso para los usuarios de semiconductores, en medio del pulso comercial con Estados Unidos. China, que es el mayor productor mundial de tierras, también ha añadido docenas de tecnologías de refinamiento a su lista de control y anunciado normas que exigirán el cumplimiento a los productores extranjeros de tierras raras que utilicen materiales chinos.

Von der Leyen se ha referido exactamente a esta cuestión durante su comparecencia en el foro del Diálogo Global en Berlín (Alemania), un "ejemplo muy significativo" de los "desafíos estructurales" que afronta la UE en el marco de un mundo interdependiente.

"Aunque es parte de una fricción económica más amplia entre China y EEUU, las tierras raras representan un gran impacto para nosotros en Europa, y las decisiones adoptadas por el Gobierno chino el 9 de octubre representan un grave riesgo", ha indicado.

Von der Leyen ha explicado que las nuevas restricciones "obstaculizarían gravemente el desarrollo de la industria de tierras raras en otros países". En consecuencia, quedaría afectada "la estabilidad de las cadenas de suministro globales", con el consiguiente "impacto directo en las empresas europeas".

"Si uno tiene en cuenta que más del 90 por ciento de nuestro consumo de imanes de tierras raras proviene de importaciones de China, es más fácil apreciar los riesgos que entraña para Europa y sus sectores industriales más estratégicos", ha añadido al respecto.

Por ello, aunque a corto plazo la intención de Bruselas es la de "centrarse en encontrar soluciones" con el Gobierno chino, Von der Leyen también ha avisado que la UE está dispuesta a "usar todos los instrumentos al alcance para responder si es necesario" a través de una "respuesta coordinada" con los socios del G7.