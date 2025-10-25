UGT reclama a Madrid "más pruebas y menos esperas" para el cribado de cáncer de mama y que los datos sean públicos

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Madrid (UGT) ha reclamado a la Comunidad de Madrid "más pruebas y menos esperas" para el cribado de cáncer de mama en los hospitales de la región y que los datos del programa sean públicos.

"Cuando la Consejería de Sanidad anuncia que el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama se amplía para cobijar a mujeres de entre 45 y 74 años --frente al tramo anterior de 50 a 69-- estamos ante una mejora que exige corresponsabilidad para que llegue a todas", ha defendido el sindicato en un comunicado.

Según sus datos, se han realizado más de 450.000 mamografías, lo que representa un aumento del 4% con respecto al año anterior. Sin embargo, algunos hospitales públicos "presentan demoras que superan los cinco meses", mientras los centros privados o concertados "reducen esta espera a apenas semanas".

"Bienvenida es la ampliación de edad. Pero la detección precoz sólo es eficaz si va acompañada de los medios necesarios. No basta con invitar a más mujeres: hay que poder atenderlas con rapidez y calidad. Las trabajadoras, usuarias y sus familias merecen que la salud pública publique los datos reales, centros por centro, y que los plazos para mamografía, comunicación del resultado y derivación hospitalaria sean homogéneos", ha apuntado.

En este sentido, UGT ha reclamado que se reconozca el cáncer de mama como enfermedad profesional cuando la exposición en el entorno laboral lo justifique y que se incorporen protocolos adaptados para la reincorporación al trabajo tras la enfermedad.

"Hablamos también de inversión en equipos de diagnóstico, en formación del personal, en laboratorios, en unidades dedicadas al cáncer de mama metastásico, una realidad que muchas veces se invisibiliza, y en partidas presupuestarias que garanticen una sanidad pública con los estándares que la vida exige", ha argumentado.

Asimismo, el sindicato ha exigido que las convocatorias sean "efectivas y equitativas" y que la mujer que vive en un municipio periférico, en un barrio humildemente dotado, o en un trabajo precario "acceda al mismo nivel de cribado que otra en una zona bien conectada o con recursos económicos para optar a la sanidad privada".

DATOS PÚBLICOS

Por otro lado, UGT ha reprochado a la Comunidad de Madrid que no remita al Ministerio de Sanidad los datos del programa de cribado, puesto que "la falta de transparencia genera desconfianza". Ha exigido que sean "públicos, actualizados, desagregados por hospital y por tramo de edad" y que se informe del porcentaje "real" de mujeres que han sido invitadas, han acudido, han esperado más de lo recomendado y han sido derivadas al hospital tras una anomalía.

El sindicato ha reclamado que los protocolos sanitarios integren de forma permanente la psico-oncología, los cuidados paliativos, el manejo del dolor, la fisioterapia y el acompañamiento social. También que la reincorporación laboral sea "progresiva, flexible y adaptada, sin que la baja o el paro se conviertan en una segunda condena para quien ya ha sufrido bastante".

"La ampliación del programa de cribado en Madrid es un paso positivo, pero sin refuerzo de la sanidad pública, sin equidad territorial, sin transparencia de datos y sin atención global a quienes padecen o han padecido la enfermedad, corre el riesgo de quedarse en anuncio sin impacto real", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que la detección temprana "salva vidas, la equidad mejora la sociedad y la atención adecuada dignifica a quienes luchan contra esta enfermedad". "Ninguna mujer debe esperar meses para una prueba o sentirse discriminada por su código postal o su empleo", ha concluido.