Trump y Lula intentan cerrar una cumbre 'exprés' este domingo en Malasia para zanjar la crisis comercial

Los presidentes de EEUU y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, están terminando de concretar los detalles para celebrar este domingo, en los aledaños de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en Malasia, una reunión bilateral para tratar una posible reducción de los aranceles estadounidenses del 50 por ciento sobre el país sudamericano, una circunstancia que Trump podría corregir, como ha explicado de camino en las últimas horas, "si se dan las circunstancias correctas".

A bordo del Air Force One, Trump ha confirmado a los medios que todo parece apuntar a la celebración del encuentro. Lula ha dejado su agenda abierta el domingo por la tarde para un posible encuentro. La agenda de Trump también incluye un periodo sin compromisos oficiales en torno a esas mismas horas.

Lula ya se encuentra en Kuala Lumpur, la capital malasia, a sabiendas de que la cumbre no está cerrada. "Pero espero que suceda, porque he venido aquí con la intención de que podamos encontrar una solución", ha indicado el mandatario. "Todo depende de la conversación. De momento no me ha exigido nada ni yo a él. Pongamos los temas sobre la mesa e intentemos encontrar una solución", ha indicado en comentarios recogidos por Bloomberg.

Los dos líderes han estrechado lazos desde septiembre. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula y Trump se cruzaron y afirmaron tener "buena química". Además, a principios de este mes ambos hablaron durante unos 30 minutos por teléfono.

