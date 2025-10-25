Agencias

Rusia denuncia daños en una presa de la región de Bélgorod por un ataque ucraniano

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de la región rusa de Bélgorod, en el oeste del país, han denunciado que un ataque aéreo ucraniano ha provocado daños en una presa de la zona y contemplan ahora mismo la posible evacuación de decenas de familias en peligro de inundaciones.

El gobernador de la región, Viacheslav Gladkov, ha explicado en su canal de Telegram que ahora mismo existe el peligro de un segundo ataque de Ucrania con el objetivo de destruir por completo la presa.

Si eso ocurre habrá un riesgo inundación en la llanura fluvial de la región de Járkov (en Ucrania, parcialmente ocupada por Rusia) "y en varios de nuestros pueblos, donde viven aproximadamente 1.000 residentes".

Por este motivo, Gladkov ha comenzado a ofrecer "alojamiento temporal" en Bélgorod "a los residentes que corren riesgo de inundación y no tienen otra opción", ha indicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP comparte "cien por cien" la idea de Rufián de que la vivienda será lo que acabe derribando al Gobierno

El PP comparte "cien por

El PP forzará una votación la próxima semana en el Congreso para pedir implementar su plan migratorio

El PP forzará una votación

Los Memphis Grizzlies reciben de los Miami Heat una abultada derrota en casa

Los Memphis Grizzlies reciben de

Las autoridades de Gaza informan de cuatro muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas

Las autoridades de Gaza informan

Autoras del cómic 'Caperucita en Manhattan', de Martín Gaite: "Ahora encontramos un EE.UU donde esa libertad no existe"

Autoras del cómic 'Caperucita en