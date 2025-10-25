Agencias

Roberto Martínez recibe la Medalla al Mérito Deportivo de la Federación Portuguesa

El seleccionador nacional masculino de Portugal, Roberto Martínez, ha sido distinguido con la Medalla al Mérito Deportivo otorgada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) durante la ceremonia de las Quinas de Ouro 2025, celebrada este sábado en la Cidade do Futebol en Jamor (Oeiras).

Martínez recibió ese reconocimiento por la conquista de la última Liga de Naciones, lograda con un triunfo en la final por penaltis (2-2/5-3) ante España, tras dos años y medio al frente del combinado masculino portugués. La medalla le fue entregada en el escenario por el presidente de la propia FPF, Pedro Proença.

Este galardón supone el tercer reconocimiento en Portugal al trabajo de Martínez y de la selección portuguesa tras este éxito deportivo. En septiembre, el técnico recibió el Prémio Prestígio durante la gala anual de la Liga Portugal, un reconocimiento destinado a figuras destacadas del fútbol profesional por su trayectoria, valores y contribución al deporte. Más recientemente, el 7 de octubre, Martínez aceptó en nombre del equipo nacional el Premio 'Globe' de la FPF a la selección del año.

