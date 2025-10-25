Petro acusa a Trump de cometer un acto de imperialismo a las órdenes de la extrema derecha

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha proseguido este sábado con su condena rotunda a las sanciones de las que ha sido objeto este viernes por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha quien ha acusado de perpetrar un acto de "imperialismo y colonia", influido por elementos de "extrema derecha" colombianos afincados en el estado de Florida.

Petro, sancionado ayer por presuntos vínculos con el narcotráfico, ha denunciado que "lo que hace Trump es quitarle al pueblo colombiano su derecho a elegir libremente e intervenir en las elecciones". Todo "para apoyar a sus amigos en Colombia, la fuerza política que, durante la reciente historia de Colombia, han demostrado su articulación fundacional y permanente con las mafias".

El presidente colombiano ha reaccionado en estos términos a su inclusión, este pasado viernes, por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en su 'lista negra' de antinarcóticos --conocida como lista Clinton-- junto a la primera dama, Verónica Alcocer; a su hijo Nicolás Petro; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

"Logran transformar la lista Clinton, de instrumento contra la mafia en instrumento político y electoral", ha lamentado el mandatario, que ha reprochado "la extensión de la lista OFAC a la actividad política", como "un golpe a la democracia global" y, en su caso, de la "extorsión de las las posiciones soberanas de un presidente para acomodarla a la voluntad de otro que domina el procedimiento".

"Es la extrema derecha de la Florida, que odia todo intento progresista latinoamericano. Quieren una Latinoamérica abierta a sus negocios y su aliado es la misma mafia latinoamericana", ha indicado en un nuevo mensaje publicado en su cuenta de X.

Petro ha pedido al pueblo colombiano "que no se deje chantajear": "Este es el momento de ganar la soberanía nacional y ser libres", ha proclamado.