Patxi López critica que, 14 años después, el PP cuestione que Bildu esté en las instituciones "haciendo política"

El exlehendakari y actual portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha lamentado que, 14 años después de la desaparición de ETA, el PP siga cuestionando que hoy Bildu esté en las instituciones "haciendo política" cuando es lo que los demócratas "siempre" le exigieron, "incluido el PP".

Se les pidió "que abandonaran la violencia e hicieran política asumiendo los principios de la política. Lo resumió muy bien nuestro compañero Alfredo Pérez Rubalcaba: O bombas o votos. Y son los votos los que hacen que hoy estén en el Congreso participando de la democracia", ha defendido López en una tribuna para 'El Socialista' titulada '14 años'.

En dicha tribuna, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha abundado en que aunque a "algunos" --en referencia a los de Alberto Núñez Feijóo-- no lo quieran entender, "la democracia no es una ciudad amurallada, sino una ciudad abierta que permite entrar a todos los que asumen las reglas".

"EL FANTASMA DE ETA" CONTRA EL PSOE

Es más, López ha denostado que el PP siga paseando "el fantasma de ETA" con el único objetivo de "atacar" al PSOE y continúe "utilizando de manera indecente" a sus víctimas "como si pudieran arrojárselas "a la cara".

"Más que rabia o indignación, que también, me produce una tristeza infinita. Es triste ver que, cuando resucitan a ETA, lo que hacen es negar la victoria de la democracia frente al terrorismo y la victoria de los demócratas frente a los totalitarios, (cuando) nadie debería negarnos esa victoria, porque lleva demasiada sangre y sufrimiento detrás", ha escrito.

El socialista vasco recuerda que el pasado día 20 se cumplieron 14 años desde que España derrotó definitivamente a ETA y, por ende, "recuperó la libertad plena", lo que fue posible, dice, gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la "contundencia" de las justicia y el rechazo "inmensamente mayoritario" de una sociedad "cansada de vivir con miedo".

Pero también gracias a la acción de la política que, según López, fue capaz de "cerrar espacios de impunidad", a la vez que "abría procesos" para conducir hacia el fin de la violencia. "Los y las socialistas --enfatiza-- podemos decir con orgullo que siempre estuvimos en todos y cada uno de los pasos que nos llevaron a conseguir la libertad", pero "no todos podrán decir los mismo, porque muchas veces estuvimos solos".

"NO HAY NADA MÁS INMORAL"

Sin embargo, ha censurado que haya aún hoy quien sigue usando el a la banda terrorista para atizar al PSOE y quien sigue "utilizando de manera indecente" a sus víctimas para echárselas a la cara, en referencia a los de Alberto Núñez Feijóo.

"No hay nada más inmoral que convertirlas en víctimas de parte" cuando "todas las víctimas, piensen lo que piensen, son nuestras víctimas, todas merecen la misma consideración y el mismo respeto, y a todas les debemos justicia, reparación y memoria", ha recalcado.

Por todo ello, López concluye su tribuna poniendo en valor los 14 años de libertad y acordándose de los socialistas vascos Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares, así como del exministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por lo que "fuimos capaces de hacer juntos".