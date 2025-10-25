Óscar López inaugura una jornada socialista que busca mejorar la ciberseguridad y la autonomía estratégica de Europa

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha inaugurado este sábado la jornada 'La Seguridad y la Defensa de Europa: Trabajando por la paz', donde ha destacado la importancia de la ciberseguridad y de la autonomía estratégica de Europa.

La cita, impulsada por el eurodiputado socialista José Cepeda, ha servido como espacio de reflexión y debate sobre los desafíos que enfrenta Europa en materia de autonomía estratégica, cooperación en defensa y seguridad humana, así como el papel clave de la ciberprotección ante los nuevos riesgos globales.

El encuentro ha contado también con la participación de empresas del sector, que han aportado su visión sobre las nuevas dinámicas geopolíticas, los avances tecnológicos en seguridad y la importancia de consolidar una defensa común europea orientada al bienestar y la protección de la ciudadanía.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) respondió en 2024 a 275.000 incidentes cibernéticos y gestionó diversos casos de ciberseguridad, de los cuales el 67% afectaron a empresas, mientras que el 32% correspondieron a ciudadanos particulares, según ha recordado López.

"Tuvimos un ciberataque de nivel muy grave cada tres días en nuestro país. Y uno de cada cinco delitos registrados en España a día de hoy se comete en la red", ha detallado el secretario general en esta jornada a la que también han acudido las eurodiputadas Rosa Serrano y Leire Pajín.

López ha espetado que es fundamental "pararle los pies" a los ciberdelincuentes y a los hackers. Ha acusado a estos últimos, en concreto a los rusos, de "desestabilizar las democracias europeas alimentando discursos falsos". Por ese motivo, el ministro ha indicado la urgencia de invertir en Europa para que refuerce su soberanía tecnológica y su seguridad.

INVERSIONES DEL GOBIERNO EN CIBERSEGURIDAD

El secretario general de los socialistas madrileños ha puesto en valor que el Gobierno destina uno de cada diez euros del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa a reforzar la ciberseguridad. De este proyecto se ha ejecutado ya el 80% con una inversión de más de 1.157 millones de euros.

El ministro ha señalado también otras inversiones, como los 668.000 euros destinados a la ONCE para formación especializada en ciberseguridad, 2 millones de euros invertidos en Navantia en el marco del programa de innovación de seguridad y 15 millones de euros que financian el convenio del INCIBE con la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid. Además, ha subrayado los 44 millones de euros transferidos al CNI para la creación del primer centro público de operaciones en ciberseguridad 5G.

Ha recordado que España ha batido un récord en cuanto a empleo, al contar por primera vez con 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.

VUELTA A LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

López ha alertado sobre los peligros que han surgido durante el siglo XXI y que son característicos de la primera mitad de siglo anterior como los "extremismos", la "guerra", la "ausencia de democracia" o el "fin del multilateralismo".

En esta línea, ha destacado la invasión "a la antigua usanza" de Putin a Ucrania, en la que, además de elementos de "guerra híbrida", también se han visto tanques.

"Hemos visto cómo el gobierno de Israel cometía un genocidio en Gaza, en Palestina. Hemos visto cosas que pensábamos no volver a ver en el siglo XXI, porque ya las vivimos en la primera mitad del siglo XX y aprendimos a combatirlas", ha añadido.

El ministro ha advertido que las amenazas son "mucho más grandes" de lo que se cree, pues no solo abarcan las invasiones con tanques terrestres, sino el retroceso de los valores democráticos. Asimismo, ha concluido reivindicando un mundo que defienda un orden multilateral basado en reglas "justas" y donde exista un estado de bienestar.