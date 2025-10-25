Norris se queda la pole de México y Piastri se prepara para otro bocado

El piloto inglés de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren) se hizo este sábado con la pole del Gran Premio de México, primero de una parrilla disputada en la que los Ferrari se colaron en la disputa del Mundial, con el líder Oscar Piastri preparado para que su compañero y Max Verstappen (Red Bull) le recorten más puntos.

Siete carreras después, Norris logró la primera posición para la salida del domingo, con una tremenda vuelta final (1:15.586), por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Cuarto partirá George Russell (Mercedes) y quinto, Verstappen, mientras que, pese a su mejoría, Piastri saldrá séptimo, sin opciones reales de ganar.

Así las cosas, Norris dio un golpe en la mesa, a confirmar este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recordando además que es el aspirante mejor colocado, a 14 puntos del líder, a pesar del poder mediático y real de la remontada que viene cocinando Verstappen, aún a 40 puntos del McLaren de Piastri.

La batalla tenía poco margen y Norris fue quien se impuso por dos décimas ante unos Ferrari que quieren ser jueces del Campeonato en México, escenario de la última victoria de un piloto de rojo, la del año pasado de Carlos Sainz. El piloto español de Williams entró en la Q3 pero se tuvo que conformar con un séptimo puesto.

Sin embargo, Sainz partirá duodécimo por la sanción que arrastra de Austin (Estados Unidos). Mientras, Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá decimocuarto, sufriendo ya en los terceros libres con problemas en un monoplaza que sigue exprimiendo, aunque pidiendo a gritos el final de la temporada.