Agencias

Muere a los 93 años la reina madre de Tailandia Sirikit

Por Newsroom Infobae

Guardar

La reina madre Sirikit de Tailandia, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn, ha fallecido este viernes a la edad de 93 años tras un largo período complicaciones en su salud.

La Casa Real de Tailandia ha informado de su muerte asegurando que la salud de la monarca había empeorado desde el 17 de octubre por un infección sanguínea.

"El viernes 24 de octubre de 2025, a las 21.21 horas (hora local), falleció pacíficamente en el Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa, a la edad de 93 años", reza el comunicado.

La reina madre llevaba en seguimiento médico desde 2019 en este mismo hospital debido a sus afecciones sistémicas y varias enfermedades que requerían de tratamiento continuo.

La Casa Real ha anunciado un funeral con altos honores de acuerdo con la tradición real y ha establecido un año de luto para todos los miembros de la familia real y sus cortesanos.

Sirikit, esposa del ya fallecido Rey Bhumibol Adulyadej, que murió en 2016 después de más de siete décadas en el trono, es la madre del actual monarca, el Rey Maha Vajiralongkorn, que tiene 73 años. En los últimos años, la reina apenas ha hecho apariciones en público.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos un fallecido y tres heridos en una explosión de gas en Sochi (Rusia)

Al menos un fallecido y

Teherán, Moscú y Pekín ponen fin al seguimiento nuclear del OIEA en Irán y rechazan la reactivación de sanciones

Teherán, Moscú y Pekín ponen

China denuncia la condena a más de siete años de cárcel de un general taiwanés por conspiración

China denuncia la condena a

Petro acusa a EEUU de "aliarse con la mafia" tras las sanciones de Trump: "Creí que nos podíamos ayudar"

Petro acusa a EEUU de

Reabren los dos aeropuertos lituanos cerrados por globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia

Reabren los dos aeropuertos lituanos