Marcus Sorg: "En los Clásicos yo creo que siempre está todo al 50%"

El segundo entrenador del FC Barcelona, Marcus Sorg, ha opinado que en partido como el Clásico "siempre está todo al 50%" y ha augurado que "quien rinda mejor sobre el terreno de juego, ganará" en el partido de este domingo (16.15 horas) ante el Real Madrid durante la jornada 10 de LaLiga EA Sports.

"En estos partidos yo creo que siempre está todo al 50%. Quien rinda mejor sobre el terreno de juego, ganará. Es así de fácil", comentó Sorg este sábado en rueda de prensa. Él llevará las riendas del Barça en el Estadio Santiago Bernabéu por la sanción impuesta a Hansi Flick debido a su expulsión en la anterior jornada liguera contra el Girona FC.

"Para mí es un honor estar en el banquillo mañana, sobre todo en un partido tan especial. Yo siempre estoy en el banquillo, pero ésta es una ocasión especial y esperamos un partido muy difícil. Creo que es muy importante que demostremos nuestros puntos fuertes y la presión alta", añadió.

Luego Sorg habló sobre las ausencias. "Un jugador del nivel de Raphinha es un jugador que cualquier equipo quisiera tener. Pero la cosa es la que es y tenemos otros jugadores, vamos a gestionar esta situación como podamos. Vamos a ver si Ferran puede jugar de inicio, pero es algo que decidiremos mañana", apostilló el segundo entrenador blaugrana.

"Honestamente, si Hansi no está aquí, se le echa de menos. Es la parte más importante del equipo y es una desventaja para nosotros, sin lugar a dudas. Pero lo mismo ocurre con los jugadores. Cuando faltan, hay que gestionar la situación y todos tienen que dar su 100%. Y nosotros vamos a hacerlo", continuó Sorg en la conferencia de prensa.

También fue preguntado sobre Yamal y sus polémicas declaraciones hechas en los días previos a este encuentro. "Lamine es un jugador top y yo creo será motivante para él. Esperemos ver mañana una actuación suya al mejor nivel", apuntó al respecto.

Igualmente analizó el estado de forma de Koundé. "Jules ha entrenado bien esta mañana y esperaremos a ver la reacción después del entrenamiento y a ver si puede jugar. Si puede jugar, jugará. Eso está clarísimo. Y sería una lástima si no tuviéramos una idea del equipo de mañana, ¿verdad? Así que la tenemos", respondió bromista.

"Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el partido y en nada más. Hay que confiar en lo que haga el árbitro porque al fin y al cabo todos cometemos errores. Tenemos que centrarnos en nuestro propio juego y no en aquellas cosas con respecto a las cuales poco podemos hacer, aquellas cosas que uno no puede controlar o influir", recalcó Sorg.

"Tenemos que hacer lo que debemos hacer bien, eso es lo importante. Tenemos que ejercer presión con balón, sin balón, y también subir la línea si es necesario es muy importante. Si al final lo cambiamos todo, perderemos nuestra estructura, nuestra manera de hacer las cosas, y eso no ayudaría", prosiguió en la sala de prensa.

Además, lamentó saber que Flick estará en la grada y no junto al campo en este nuuevo Clásico. "Yo creo que es muy importante que esté porque los jugadores confían en su entrenador, porque es él quien tiene y ejerce la mayor influencia sobre el equipo, es quien hace sentirse seguros a los jugadores. Y para mí es una desventaja", advirtió.

Sobre Flick, dijo haberle visto "como siempre: motivado, de buen humor y positivo". "Y lo que necesitamos de cara al Clásico del domingo es precisamente eso", añadió Sorg antes de divagar sobre los titulares.

"Siempre estaría bien jugar con el mismo once, ¿no? Pero tenemos muchos jugadores, muchas lesiones y muchos partidos. Así que a veces hay que cambiar en la alineación del equipo. Sí que es mejor jugar con el mismo equipo, pero no siempre es posible. La verdad es que cuando tienes tantísimos partidos, 60 partidos al año, eso no es posible. Así que es necesario ir haciendo estos cambios", indicó al respecto.

Más adelante avisó de los puntos fuertes del equipo que entrena Xabi Alonso desde el reciente verano. "Yo creo que tienen como el año pasado una muy buena transición. Creo que el mayor reto es hacer frente a la defensa en primera línea y la presión alta porque, cuando pierden balón, todos presionan. Lo vimos, incluso más que el año pasado", resaltó.

"Fíjate en lo que ocurrió en el último partido. En el Bernabéu nunca sabes lo que puede pasar. Hay muchas emociones, son emociones que hay que esperar tener y estaremos preparados, por supuesto", vaticinó Sorg.

"Si queremos ganar en el Bernabéu, lo que necesitamos es evitar pérdidas de balón. Es su mayor punto fuerte, así que hay que ir con mucho cuidado. Con buena posesión de balón, con buena presión y todos en bloque, hay que mantenernos siempre juntos en bloque y hay que trabajar como un bloque, como un equipo, juntos. Si lo hacemos, tendremos la ocasión de llevarnos la victoria", concluyó Sorg.