Los primeros recuentos sitúan a la abanderada de la izquierda Catherine Connolly como presidenta de Irlanda

Catherine Connolly se acerca a la Presidencia de Irlanda de acuerdo con los primeros recuentos que se están dando a conocer, desde primera hora de este sábado, tras las elecciones del viernes, que apuntan a un batacazo de la coalición de centroderecha del Fianna Fáil y el Fine Gael, representados por la exministra de Protección Social Heather Humphreys.

Recuentos en Dublín, Kildare, Galway, Meath o Wexford apuntan a una victoria de Connolly mientras fuentes del Fine Gale apuntan al 'Irish Times' que la carrera ya "se ha terminado" a estas alturas. La radiotelevisión pública irlandesa, RTE, también coincide con estos pronósticos.

Encuestas previas ya daban a Connolly, de 68 años, representante de la izquierda irlandesa (si bien se ha presentado como independiente), la victoria en unos comicios que, de ratificarse en los resultados oficiales de las próximas horas, la convertirán en la décima presidenta de Irlanda; un cargo en apariencia protocolario pero con amplias oportunidades para expresar el sentir popular.

Connolly ha acusado a la OTAN ejercer prácticas belicistas, ha comparado el gasto armamentístico de Alemania con el de la década de 1930 ha votado en contra de los tratados de la UE y ha afirmado que Hamás es "parte del tejido social del pueblo palestino". En este sentido, Connolly ha denunciado sin paliativos un "genocidio" en Gaza por los ataques de Israel y ha prometido viajar a Palestina como presidenta irlandesa para declarar en persona su apoyo a la población.

Sucederá, si se cumplen los pronósticos, al poeta y exministro Michael D. Higgins, que ha llegado al límite de dos mandatos.