Agencias

Los Gemeliers hablan de la ruptura total entre Andy y Lucas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia, han estado en boca de todos estos últimos meses tras la publicación de las memorias de la modelo y la supuesta 'mala relación' que habría entre ellos... pero lo cierto es que ambos han desmentido que esto sea así, de hecho están embarcados en el programa de televisión 'DecoMasters'.

Desde que saliese a la luz la supuesta mala relación entre madre e hijo, mucho se ha hablado de la actitud que tienen en las grabaciones del programa. De hecho, hay quien ha asegurado que ni siquiera se miran a la cara y que hablan lo justo y necesario.

Este viernes, los Gemeliers se dejaron ver en la fiesta de Halloween que organizó Susana Molina y allí quisieron desmentir que Mar y Carlo no se dirijan la palabra: "Es totalmente falso. Se quieren un montón, tienen... buena complicidad, por lo menos es lo que nosotros estamos viendo".

Además, desvelaron que "se llaman todos los días" y que "no es verdad" que el modelo haya querido abandonar el programa para no estar al lado de su madre: "Es más, te digo, te prometo que son uña y carne. Bueno, lo vais a ver vosotros".

Los Gemeliers también hablaron de lo ocurrido entre Andy y Lucas, y solamente tuvieron buenas palabras hacia ellos porque "les tenemos mucho cariño porque compartimos mucho con ellos, hemos coincidido un montón de sitios", pero reconocían que "al final, quieras que no, son también muchos años, yo me he peleado con mi hermano todos los días".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump y Lula intentan cerrar una cumbre 'exprés' este domingo en Malasia para zanjar la crisis comercial

Trump y Lula intentan cerrar

Ucrania denuncia al menos un muerto y una decena de heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Ucrania denuncia al menos un

VÍDEO: Petro acusa a EEUU de "aliarse con la mafia" tras las sanciones de Trump: "Creí que nos podíamos ayudar"

VÍDEO: Petro acusa a EEUU

Un fallecido en un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real)

Un fallecido en un incendio

Extinguido el incendio que calcinó Conservas Crespo en Santoña y la Guardia Civil inicia la investigación

Extinguido el incendio que calcinó