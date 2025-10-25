Agencias

Localizada en buen estado la menor desaparecida en Hinojosa, que ingresa en un centro tutelado

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Guardia Civil de Córdoba ha localizado en buen estado a la menor de 15 años desaparecida en Hinojosa del Duque, que ha ingresado en un centro tutelado de la provincia.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press. La Guardia Civil mantenía abierto un operativo de búsqueda de la menor cuya familia había denunciado su desaparición.

El Ayuntamiento de Hinojosa se había unido al llamamiento de búsqueda y pedía en sus redes sociales a los vecinos que contactaran con el Instituto Armado o la Policía Local de Hinojosa si tenían cualquier información.

La menor, que responde a las iniciales A.D.J y de 15 años de edad, desapareció acompañada de su perro. Llevaba suéter rosa y pantalones negros en el momento de su desaparición.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El horario de invierno comienza en la madrugada de este sábado al domingo: a las 03.00 serán las 02.00

El horario de invierno comienza

El paso de la tormenta tropical 'Melissa' deja tres muertos y cinco heridos en Haití mientras va ganando fuerza

El paso de la tormenta

La VI Bienal de Novela Vargas Llosa falla este sábado su premio en una gala en el Gran Teatro de Cáceres

La VI Bienal de Novela

Anabel Pantoja evade las preguntas sobre Irene Rosales: "Estamos todos bien y súper felices"

Anabel Pantoja evade las preguntas

Colonos prosiguen con sus ataques en Cisjordania con la quema de varios vehículos al noroeste de Ramala

Colonos prosiguen con sus ataques