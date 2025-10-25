Las autoridades de Gaza informan de cuatro muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas

El Ministerio de Salud de Gaza ha informado este sábado de la muerte de al menos cuatro personas por ataques israelíes durante las últimas 48 horas a pesar del alto el fuego en vigor declarado en el enclave, donde han muerto ya más de 68.500 personas por la ofensiva del Ejército israelí en represalia al ataque de las milicias palestinas contra el país el 7 de octubre de 2023.

El Ministerio informa de además de otros 15 cuerpos sin vida recuperados de entre los escombros en bombardeos previos y siete heridos en los ataques desde el jueves, para un total de 68.519 muertos y 170.382.

Desde el pacto del alto el fuego el 11 de octubre, el Ministerio de Salud gazatí ha constatado 93 muertos y 324 heridos en ataques israelíes desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, más 464 cadáveres recuperados de entre los restos de estructuras destruidas por la artillería o los explosivos israelíes, de acuerdo con el balance publicado en su página de Facebook.